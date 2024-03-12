وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، مقتربا من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد بالمئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيهيمن على الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير، المزمع صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، إذ يمكن أن يقدم نظرة فاحصة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي واحدا بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.

وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة الأميركية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.

وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1 بالمئة. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3 بالمئة.