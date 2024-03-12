وزادت أسعار النفط -وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج- 0.5 بالمئة إلى 82.6 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش.

واستهدفت غارات جوية نُسبت إلى تحالف أميركي بريطاني مدنا ساحلية وبلدات صغيرة في غرب اليمن أمس الاثنين. في حين قالت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء إنها استهدفت ما ذكرت أنها "السفينة الأمريكية بينوكيو" في البحر الأحمر بصواريخ.

وصعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعات الطاقة والتمويل والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع سهم بنك الإنماء 1.1 بالمئة وبنك الأول السعودي 1.3 بالمئة، كما زاد سهم أكوا باور 0.6 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الدار العقارية 0.7 بالمئة وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.9 بالمئة.

لكن مؤشر دبي تراجع 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار للتطوير العقاري 0.5 بالمئة وسهم بنك المشرق 4.5 بالمئة على الرغم من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.2 بالمئة.

كما صعد المؤشر في قطر 0.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع ارتفاع سهم صناعات قطر 1.1 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز 0.7 بالمئة.