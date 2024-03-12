تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 30 سنتا إلى 82.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش. وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل 22 سنتا ما يعادل 0.28 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية".

وأضافوا "بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب" في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

ولم تتغير الأسعار في معظمها الاثنين مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط المرتبطة بالقتال الدائر في الشرق الأوسط.

وتتحقق إسرائيل مما إذا كانت قد قتلت نائب القائد العسكري لحركة حماس في غارة جوية في غزة، مع تلاشي احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك. لكن الحرب لم تؤد إلى انقطاع كبير في الإمدادات.