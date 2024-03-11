وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 بالمئة إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر النفط.

وأوضح الوزير أن" النتائج الأولية تشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط".

وأضاف أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.

كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل شركة سوناطراك.

وأوضح الوزير أن الاستهلاك المحلي من مواد الطاقة قد ارتفع بأكثر من 2 بالمئة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية بنسبة 4.7 بالمئة، وبدرجة أقل للغاز 1.2 بالمئة.