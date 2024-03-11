وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي سجل في ديسمبر مستوى قياسيا شهريا جديدا بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يوميا.

وأردفت إدارة معلومات الطاقة: "أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت في السنوات الست الماضية، وفقا لإحصاءاتنا للطاقة الدولية".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريبا.

أما في السعودية، فقد أمرت الحكومة في يناير شركة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل مليون برميل يوميا من الهدف المعلن في عام 2020، بحسب رويترز.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي، الاثنين، متراجعا عن 82 دولارا للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.

وفي الآونة الأخيرة، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا على تمديد خفض إنتاج النفط طوعيا بواقع 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مما يوفر دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.