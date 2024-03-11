ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير، الثلاثاء.

ويرجح المتعاملون حاليا بنسبة 73 بالمئة أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرار خفض سعر الفائدة في يونيو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 55.48 نقطة، أو بنسبة 0.14 بالمئة، إلى 38667.21 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" على تراجع بواقع 11.73 نقطة، أو بنسبة 0.23 بالمئة، إلى 5111.96 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 32.49 نقطة، أو بنسبة 0.20 بالمئة، إلى 16052.63 نقطة.