وأبرزت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى "توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المبادرة ستمكن "المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه".

وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على "المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي".

وبنهاية يناير الماضي، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقا مع شركتي الطاقة المتجددة "ناريفا وجي.إي فيرنوفا" لإجراء دراسة جدوى لاستبدال الوقود بالهيدروجين الأخضر لتشغيل محطة للكهرباء بقدرة 99 ميغاواط في مدينة العيون.

وقال المكتب والشركتان في بيان مشترك "ستساعد جي.إي فيرنوفا محطة توليد الكهرباء في العيون على توصيل الكهرباء المولدة باستخدام هيدروجين أخضر بنسبة 100 بالمئة منتج في مزرعة رياح ناريفا في العيون لدعم زيادة المغرب حصة الطاقة المتجددة المثبتة من 40 بالمئة حاليا إلى 52 بالمئة بحلول 2030".