تحركات الأسعار

بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2180.75 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي، يوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2186.60 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير، الثلاثاء.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير المحللين لدى مؤسسة "إف.إكس.تي.إم": "يواصل الذهب تألقه وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام. وربما تنتظر السوق بيانات التضخم الأميركية القادمة".

ويرجح المتعاملون حاليا بنسبة 73 بالمئة أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرار خفض سعر الفائدة في يونيو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.35 دولار.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 926.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى1037.75 دولار.