ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.27 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة النقل، والخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن.

وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

سجل معدل التضخم في الأردن ارتفاعا خلال عام 2023، بنسبة 2.08 بالمئة، ليصل إلى 109.02 بالمئة مقابل 106.79 للفترة ذاتها من العام 2022.

في اجتماعها الثّامن والأخير في 2023، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الإبقاء على أسعار فائدة عند مستواها الحاليّ عند 7.5 بالمئة دون تغيير.