ووصل سعر الوحدة إلى 71632 دولار مرتفعة بنسبة 3.2 بالمئة، في أسواق آسيا بعد ظهر الاثنين، حسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أي أنها سجلت ارتفاعا نسبته حوالى 70 بالمئة هذا العام.

وساهمت في هذا الارتفاع أنباء تفيد بأن هيئة السلوك المالي في بريطانيا قالت إنها ستسمح بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

ويأتي ذلك بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لصناديق صرف مرتبطة بالسعر الفوري للبيتكوين، مما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم.

قال ريتشارد جالفين، مؤسس شركة DACM الاستثمارية التي تركز على العملات المشفرة ومقرها أستراليا: "يأتي هذا الارتفاع بعد جلسة تداول ضعيفة في آسيا حيث اختبر الباعة على المكشوف مدى اقتناع المشترين على المدى الطويل - ويبدو أن المشترين على المدى الطويل قد قدموا إجابة إيجابية قوية إلى حد ما."

قام المستثمرون بضخ صافي ما يقرب من 10 مليارات دولار في مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة للبيتكوين منذ إطلاقها في الولايات المتحدة قبل شهرين، مما أشعل طفرة واسعة في أسواق العملات المشفرة.

حققت الأصول المشفرة فوزًا آخر الاثنين، حيث أكدت بورصة لندن أنها ستقبل طلبات إدراج الأوراق النقدية المتداولة في البورصة الخاصة بعملتي بيتكوين وإيثريوم.