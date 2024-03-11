وبلغت إيرادات "المطاحن الأولى" في السنة المالية 2023 حوالي 964.3 مليون ريال (257 مليون دولار) بنسبة زيادة 5.5 بالمئة على أساس سنوي.

وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى النمو منتجات الدقيق - وهي الفئة الأكبر بين قطاعات منتجات الشركة - بنسبة 9.0 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من التوقف المؤقت لتحديث الطاقة الإنتاجية للمطحنة سي (Mill C) في مصنع جدة، وكذلك نمو إيرادات النخالة بنسبة 5.9 بالمئة، مدفوعةً بنجاح استراتيجية الشركة في بناء وتنويع قاعدة عملائها وتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية في جميع أنحاء المملكة.

علاوةً على ذلك، سجلت الشركة للمرة الأولى مبيعات في فئة المخاليط الجاهزة ومبيعات منتجات مطحنة بيزا التي تم إطلاقهما حديثاً، والذين من المتوقع أن يحققا نمواً بأرقام مزدوجة في بدايتهما مع استمرار الشركة في توسيع قاعدة عملائها الأفراد. كما شهدت علامة "الأولى"، والتي تُعد أول علامة للشركة في مجال البيع بالتجزئة، نمواً بنسبة 37 بالمئة في مبيعات العبوات الصغيرة على أساس سنوي، مما يعكس قدرة "المطاحن الأولى" على تحقيق النمو في قطاع البيع بالتجزئة شديد التنافسية.

وخلال الربع الرابع 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي مدفوعةً بالزيادة في جميع الفئات لاسيما فئة الدقيق بنسبة 11.8 بالمئة والأعلاف بنسبة 6.0 بالمئة. وجاء النمو في الأعلاف نتيجة قرار الشركة إعطاء الأولوية لإنتاج الأعلاف تلبيةً للارتفاع المفاجئ في الطلب على فئة المنتجات هذه.

واختتمت "المطاحن الأولى" عام 2023 بأرباح تشغيلية قدرها 287.0 مليون ريال بزيادة 12.3 بالمئة على أساس سنوي، مما يؤكد على الوضع القوي لأعمال الشركة الأساسية وقدرتها على إدارة تكاليفها التشغيلية على نحو فعال.

وبالنسبة للربع الرابع 2023، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 99.0 بالمئة لتصل إلى 73.9 مليون ريال نتيجةً للنمو القوي للشركة، والتكاليف الغير مكررة لمرة واحدة والمتعلقة بتصحيح الإهلاكات ومصاريف الاكتتاب العام، ومخصصات القضايا القانونية. وباستثناء التكاليف المفروضة لمرة واحدة، ارتفعت أرباح التشغيل على أساس المقارنة بالمثل بحوالي 30 بالمئة، مما أدى إلى توليد 17 مليون ريال سعودي مقارنةً بالعام السابق.

بلغ صافي الربح 220.2 مليون ريال خلال السنة المالية 2023 بزيادة قدرها 51.2 بالمئة، على الرغم من تسجيل تكاليف التمويل طويل الأمد الذي شكل جزءاً من الاندماج مع الشركة الأم " رحى الصافي للأغذية"، وبدأ تسجيله في سجلات الشركة في 15 سبتمبر 2022م.

وباستثناء تأثير تكاليف الفائدة، ارتفعت الأرباح على أساس المقارنة بالمثل نمواً بنسبة 17.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الإيرادات بنسبة 5.5 بالمئة وانخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 11.3 بالمئة. وعلى نحو مماثل، ارتفع صافي الربح في الربع الرابع 2023م بنسبة 183.4 بالمئة ليصل إلى 57.5 مليون ريال سعودي.

وباستثناء التكاليف المسجلة لمرة واحدة بما في ذلك تصحيح مخصصات انخفاض القيمة، ومخصص القضايا القانونية، وتكاليف الاكتتاب العام، ارتفع صافي أرباح الربع الرابع 2023م بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي.

كما سجلت مصروفات البيع والتوزيع ارتفاعاً بنسبة 21.5 بالمئة خلال العام 2023 نتيجة لإضافة تكاليف المشاريع الجديدة، و الاستثمار الإضافي في العلامة التجارية "الأولى"، فضلاً عن المصاريف المتعلقة بنقل المخزون بين الفروع لدعم توقف المطحنة سي المؤقت في مصنع جدة و بعض التكاليف التنظيمية الأخرى.

وتعليقاً على النتائج المالية ، قال المهندس عبدالله أبابطين، الرئيس التنفيذي لشركة "المطاحن الأولى": "ارتقى أداء المطاحن الأولى لعام 2023 إلى مستوى سمعتها كأول شركة مطاحن سعودية يتم إدراجها في السوق المالية السعودية. وفي أول سنة مالية كاملة لها كشركة مدرجة في السوق السعودي، حيث حققنا في المطاحن الأولى أداءً مالياً قوياً، يبرز قدرتنا على تعزيز الإيرادات والأرباح ومدعومة بقدراتنا الإنتاجية الكبيرة، ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية العالية، وضبط وإدارة التكلفة".

وأضاف: "نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الطامحة نحو تنويع محفظة منتجاتنا لتشمل منتجات ذات ربحية أعلى، وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مسترشدين بذلك بخارطة طريق واضحة. حيث حققت عمليات الإنتاج والبيع نمواً كبيراً في العام 2023 تمثلت في إطلاق مشروعين مهمين هما مطحنة بيزا (PESA Mill ) ومصنع المخاليط (Pre-Mix Plant)، بالإضافة الى تشغيل مطحنة الديورم لإنتاج السميد (DurumMill)و توسعة المطحنة سي (Mill-C) ، ونتوقع لهذه التطورات أن تعزز ريادتنا في سوق المملكة العربية السعودية. وللعام المقبل، نجدد التزامنا بخارطة طريقنا الاستراتيجية وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا".