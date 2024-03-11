وهوى المؤشر نيكي بنسبة 2.19 بالمئة ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر.

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية "تراجعت أسهم الرقائق في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، مما ساعد المؤشر نيكي على الدخول في مرحلة تصحيح".

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض في ختام جلسة الجمعة، بعد أن وصلا إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة، بعدما عكست أسهم شركات الرقائق اتجاهها إثر مكاسب قوية.

وأضاف هوسوي "قوة الين ألحقت ضررا بالأسهم اليابانية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه حتى يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية".

ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان انفتاحا على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الجاري.

وتزداد قوة الين مقابل الدولار على خلفية التكهنات الخاصة بتعديل سياسة بنك اليابان.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق بنسبة 3.15 بالمئة، وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.78 بالمئة.

كما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ثلاثة في المئة، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة على انخفاض 2.2 بالمئة عند 2666.83 نقطة.

ونزل مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.84 بالمئة.

وتراجع سهم تويوتا موتور بنسبة 3.1 بالمئة وكان له التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر توبكس.