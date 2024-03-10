وأكمل ما مجموعه 15,600 أجنبي شراء العقارات في كوريا الجنوبية في عام 2023، وهو ما يمثل رقما قياسيا بنسبة 0.9 بالمئة من إجمالي عمليات الاستحواذ على الأراضي، وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة التسجيل العقاري عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا، والتي نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وشهدت نسبة المشترين الأجانب في سوق العقارات في كوريا الجنوبية زيادة مطردة منذ أن بدأت المحكمة الكورية الجنوبية في جمع هذه البيانات في عام 2010.

وسجلت النسبة 0.2 بالمئة في عام 2010، ثم ارتفعت إلى 0.33 بالمئة في عام 2014، و0.64 بالمئة في عام 2018، و0.75 بالمئة في عام 2022.

حسب الدولة، بلغ إجمالي عدد الصينيين الذين اشتروا العقارات في البلاد 11 ألفا في العام الماضي، وهو ما يمثل 72.9 بالمئة من جميع المشترين الأجانب في البلاد، يليهم الأمريكيون بـ 7,800 والكنديين بـ 1,600.

وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 12 ألف أجنبي قاموا بشراء العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق، وهو ما يمثل حصة قدرها 1.21 بالمئة في هذا القطاع.

وفي إنتشون، على بعد 27 كيلومترا غرب سيئول، شكل المشترون غير الكوريين 2.09 بالمئة من إجمالي المعاملات السكنية، وبلغت النسبة 1.7 بالمئة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، و1.67 بالمئة في إقليم غيونغغي، وفقا للبيانات.