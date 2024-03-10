وقال الناصر إن أرامكو من المحتمل أن تدخل في شراكة مع شركة ميد أوشن إنرجي، التي اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية فيها، للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في مناطق جغرافية إلى جانب أستراليا.

الناصر، قال أيضا في تصريحات، عقب إعلان نتائج الشركة، إن أرامكو مهتمة أيضا بالغاز الطبيعي المسال في أميركا، دون الكشف عن تفاصيل.

وكانت شركة أرامكو، أعلنت الأحد، أن أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 24.7 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباحا قياسية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والكميات المباعة.

ويأتي ذلك بينما تواصل السعودية أكبر مصدّر للخام الأسود خفضا في إنتاجها مستمر حتى يونيو المقبل.

وقالت المجموعة العملاقة، رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة إن صافي دخلها وصل إلى 454.7 مليارات ريال سعودي (121.25 مليار دولار) في 2023، مقابل 604.01 مليارات ريال سعودي (161.07 مليار دولار) في 2022.

ونسبت هذا التراجع "في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".

وأكدت الشركة أن صافي دخلها البالغ 121.25 مليار دولار يعد "ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق" بعد العام الماضي.