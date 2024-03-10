وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 انكمش 0.8 بالمئة مع تراجع النشاط النفطي تسعة بالمئة، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4 بالمئة.

ويواجه الاقتصاد النفطي السعودي بعض التحديات مع تمديد المملكة خفضا طوعيا للإنتاج قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو ما تقول إنه خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق.

كانت بيانات أولية قد أظهرت أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.