وتشير البيانات الأولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق منخفضا بنحو 0.65 بالمئة إلى 5123.69 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.16 بالمئة إلى 16085.11 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.18 بالمئة إلى 38722.69 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.26 بالمئة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.17 بالمئة، كما نزل المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.93 بالمئة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية زيادة نمو الوظائف في الولايات المتحدة 275 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي في فبراير متجاوزا توقعات بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

لكن معدل البطالة ارتفع أيضا وتباطأت زيادة الأجور مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ، الأمر الذي أبقى التوقعات باحتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في يونيو.

وكان جيروم باول رئيس المركزي الأميركي قد صرح، الخميس، بأن البنك "ليس بعيدا" عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.