وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدما للأسبوع السابع على التوالي.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وصعد قطاع العقارات 2.1 بالمئة، ليقود مكاسب القطاعات.

وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6 بالمئة.