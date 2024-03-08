وأوضح البيان الصادر عن مقر صندوق الأوبك في العاصمة النمساوية فيينا، أن برنامج كولومبيا يركز على مكونات أساسية، تشمل تعزيز القدرة على إدارة العمل المناخي وتعزيز تحول الطاقة، وتنمية الفرص الاقتصادية القائمة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً والأعمال التجارية الخضراء، وتنويع مزيج الطاقة في كولومبيا.

يذكر أن صندوق الأوبك يساهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان بتوفير موارد سريعة الصرف مرتبطة بتبنى إصلاحات مؤسسية تساعد على تعزيز الإطار الاقتصادي وتهيئة ظروف النمو المستدام، وتلتزم خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، التي تم إطلاقها في عام 2022، بتخصيص نسبة 40 بالمئة من إجمالي التمويلات الجديدة للاستثمارات المتعلقة بالمناخ حتى عام 2030.