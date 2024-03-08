وقالت أمينة رجب، نائبة الرئيس التنفيذي للغاز والبيئة بالشركة، الجمعة، إن الشركة تقوم حاليا بتطبيق خمس مبادرات استراتيجية رئيسية ضمن برنامج تحول الطاقة لعام 2050، الذي تقوم به مؤسسة البترول الكويتية، حيث تهدف إلى الوصول لمستويات الحياد الصفري من الغازات الدفيئة بحلول العام 2050.

وأضافت بمناسبة ختام فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين، أن العمل جار على دراسة جدوى المشروع بمقارنة عدة تقنيات بعضها تقليدي والبعض الآخر حديث، ومنها استخدام إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار وإعادة التشكيل الحراري التلقائي إضافة إلى الأكسدة الجزئية لتنفيذ إنتاج الهيدروجين الأزرق على نطاق واسع (حوالي 1000 طن يوميا) بكثافة منخفضة من الكربون وطاقة عالية الكفاءة.

وفيما يتعلق بمبادرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، بينّت أنه تم تقسيم المبادرة إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه واستخدامه مع أنظمة القياس والمراقبة ذات الصلة، وأن هذه النطاقات الرئيسية الثلاثة تبدأ باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر محددة مثل انبعاثات شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وشركة نفط الكويت.

وستقوم هذه المشاريع المستقبلية بالتقاط حوالي 4 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون سيتم استخدامها وتخزينها في طبقات جيولوجية بحقول غرب الكويت لتعزيز استخلاص النفط أو للتخزين.

وسلط المؤتمر الضوء على التزام شركة نفط الكويت بالإنتاج المستدام وتحقيق أهداف العمل المناخي الوطني والدولي.