وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الخميس، إن المجلس "ليس بعيدا" عن اكتساب الثقة التي يحتاجها بشأن تراجع التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد مؤشر دبي 0.4 بالمئة، مدعوما بقفزة 2.5 بالمئة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، كما ارتفع سهم شركة إعمار العقارية في دبي 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم بنك دبي التجاري 3.5 بالمئة بعد أن انتخب مجلس إدارة البنك أحمد عبد الكريم محمد جلفار رئيسا له.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر بورصة دبي خسر 2.4 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 20 أكتوبر الماضي.

وبعد هدوء هيمن على حركة التداول طوال الجلسة تقريبا، أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.7 بالمئة، وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للفنادق 1.5 بالمئة بعد التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة مجموعة كومباس إنترناشونال في المشروعات المشتركة القائمة بين الشركتين في دولة الإمارات.

وفي سياق منفصل، ذكرت بلومبرغ أمس الخميس أن شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد الصناديق الاستثمارية السيادية في الإمارات، اختارت مستشارين، من بينهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز وسيتي جروب وبنك أبوظبي الأول، لطرح عام أولي محتمل لشركة الاتحاد للطيران.