وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2168.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 1057 بتوقيت غرينتش في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2175.50 دولار.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولار في وقت سابق من الجلسة وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر.

وقال مايكل ويدمر، رئيس قسم أبحاث المعادن في بنك أوف أميركا: "أعتقد أن الطلب الكبير الذي (شهدته سوق الذهب)... كان بدافع المضاربة فحسب".

وينصب تركيز المتعاملين على بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، والتي ستوجه السوق في الأمد القريب.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار، فيما صعد البلاتين 0.1 إلى 920.25 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1048.76 دولار. وحققت المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.