وقالت ناطقة باسم المفوضية "لقد طلبنا من شركة آبل توضيحات إضافية حول هذا الموضوع في إطار قانون الأسواق الرقمية"، في إشارة إلى القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ الخميس في الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من هذه القواعد المتعلقة بالأسواق الرقمية - المعروفة اختصاراً بـ"DMA" - فإنّ ست شركات من عمالقة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينها "آبل"، ملزمة بفتح منصاتها للمنافسة.

ويرمي القانون إلى حماية ظهور الشركات الناشئة ونموها وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين.

مع ذلك، أعلنت شركة "إبيك غايمز"، التي تنشر خصوصاً لعبة "فورتنايت"، الأربعاء أن "آبل" منعتها من تقديم متجر تطبيقات بديل لمتجر الشركة المصنعة لهواتف "آي فون".

وقالت "إبيك" إن محاولتها الأولى لعرض متاجرها الخاصة عبر هواتف "آي فون" ووجهت بالرفض. وقد وصفت "إبيك" ذلك بأنه إجراء انتقامي بسبب انتقاداتها العامة الكثيرة لـ"آبل".

أمام الصحافة، اتهم الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك غايمز" تيم سويني المديرين التنفيذيين لـ"آبل" بالقيام بـ"محاولة صارخة لإجبار منافسهم الرئيسي على الخضوع".

وفي معركته الطويلة الأمد ضد "آبل"، بات سويني يعتمد على قانون الأسواق الرقمية.

وقالت مديرة تنفيذية أخرى في "إبيك" إنها "مقتنعة بأن هذا هو بالضبط نوع الإجراءات الذي وُجد قانون الأسواق الرقمية لمحاولة منعه".

وشددت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية الخميس على أن بروكسل تقوّم أيضاً ما إذا كان موقف شركة آبل "لا يثير الشكوك حول امتثالها" لقانونين آخرين للاتحاد الأوروبي ينطبقان على الشركات العاملة في القطاع الرقمي.

تكثف "إبيك" في السنوات الأخيرة إجراءاتها القضائية وتتواصل مع السلطات لإجبار "آبل" و"غوغل" على فتح أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهما، "آي او اس" و"أندرويد" (المثبتة على الغالبية العظمى من الهواتف الذكية)، لتنزيل المتاجر للتطبيقات البديلة لتطبيقاتها.

وتسعى الشركة المطورة لألعاب الفيديو أيضاً إلى حمل عمالقة التكنولوجيا على وقف فرض عمولة كبيرة على المشتريات التي يجريها المستخدمون (المكافآت، خيارات الألعاب).

في الثاني من مارس، أغلقت آبل حساب مطور "إبيك"، وهو حساب ضروري لإطلاق متجر على أجهزتها.

وقال ناطق باسم آبل في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس إن "انتهاك إبيك الصارخ لالتزاماتها التعاقدية تجاه آبل دفع بالمحاكم إلى القول إن آبل لها الحق في إنهاء (أعمال "إبيك") في أي وقت ووفقاً لتقدير آبل وحدها".