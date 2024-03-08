واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0816 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقه عند مستوى قياسي مرتفع أمس الخميس. ويتجه المؤشر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز 0.7 بالمئة بفضل صعود أسعار النفط الخام بدعم من نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر المستهلكين في العالم.

وعلى صعيد البيانات، من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الرابع لمنطقة اليورو في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، بينما يتطلع المستثمرون أيضا إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لشهر فبراير.

وعلى صعيد الشركات، خسر سهم شركة التغليف البريطانية موندي 3.2بالمئة، بينما قفز سهم دي.إس سميث 5.7 بالمئة ليصعد إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن عرضت الأولى شراء الأخيرة مقابل 5.14 مليار جنيه إسترليني (6.58 مليار دولار).

وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلوروا دي جالو إن أسعار الفائدة سيتم تخفيضها هذا الربيع، "من أبريل حتى 21 يونيو"، ما عزز معنويات السوق.