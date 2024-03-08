وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في يناير.

وكان محللون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وفي ديسمبر، انكمش الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 2 بالمئة.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، في يناير الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، آنذاك، إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي فبراير الماضي، قال فولفجانج شميدت، رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة: "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".