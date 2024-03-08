وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا بنسبة 6.6 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الألمان بواقع 0.2 بالمئة، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة.

وكان السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المنتجين (يقيس التضخم عند باب المصنع) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي يعود إلى تراجع أسعار الطاقة في يناير 2024.

وكانت الطاقة أرخص بنسبة 11.7 بالمئة في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبالمقارنة مع ديسمبر 2023، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.1 بالمئة في يناير 2024.

وكان لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي الأثر الأكبر على معدل التغير في الطاقة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار الغاز بنسبة 19.8 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2023 (-6.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2023).

كما تراجعت تكلفة الكهرباء بنسبة 16.3 بالمئة في يناير 2024 عما كانت عليه في يناير 2023. ومقارنة بالشهر السابق من ديسمبر 2023، انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 2 بالمئة.

وكانت المنتجات البترولية أرخص بنسبة 7.4 بالمئة عما كانت عليه في يناير 2023. وبالمقارنة مع ديسمبر 2023، انخفضت هذه الأسعار بنسبة 0.6 بالمئة.

وباستثناء الطاقة، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.5 بالمئة عما كانت عليه في يناير 2023 وارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.