ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ 56 فلسا لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم (حوالي 1.12 مليار دولار)، وبما يمثل 50 بالمئة من صافي الأرباح.

وسجّل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغ 8.206 مليار درهم (ما يعادل 2.23 مليار دولار) عن العام 2023.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري"نجح البنك خلال عام 2023 في تجاوز تحديات المشهد الاقتصادي العالمي، وواصل البنك تحقيق نمو قوي مما عزّز مكانته كمؤسسة مالية رائدة وكمحفّز مهم للطموحات والتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات".

وأضاف المبارك "واصل البنك بنجاح تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو، مستفيدا من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات، التي اتسمت بثقة قوية من جانب المستهلكين والشركات. وقد مثّل توسيع حصتنا في السوق من خلال الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، أولوية كبرى بالنسبة لنا"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري "تمضي المجموعة بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية مع تحقيق نمو قوي في الأرباح، وإحراز تقدّم ملحوظ على مختلف الأصعدة بشكل متسارع، فعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية حقق البنك ارتفاعا في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25 بالمئة، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليار درهم عن العام 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 15.1 بالمئة، مقارنة مع 11.4 بالمئة في العام 2021. ويأتي ذلك مقروناً بمستويات عالية من الكفاءة في إدارة التكاليف، إذ تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 240 نقطة أساس على مدار فترة السنوات الثلاث".

وأضاف عريقات "كما حقق البنك نموا سريعا في الميزانية العمومية، مع ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 24 بالمئة لتتجاوز حاجز 300 مليار درهم، وارتفاع حجم الودائع بنسبة 37 بالمئة منذ عام 2021، كما تحسنت جودة الأصول لتصل نسبة القروض المتعثرة إلى 3.73 بالمئة مقارنة مع 5.41 بالمئة في نهاية العام 2021.