وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات المعدن النفيس ارتفعت الشهر الماضي في روسيا لتصل إلى 2329.6 طن وبذلك تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا تصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب، متجاوزة دولا مثل الصين والهند.

وخلال العام 2023، شهد احتياطي روسيا من الذهب ارتفاعا قياسيا وملحوظا ليصل إلى 2350 طنا.

وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان خلال شهر يناير الماضي أن "احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6 بالمئة، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا".

وقال البيان، آنذاك، إن احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول ديسمبر 2023 وأول يناير 2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.