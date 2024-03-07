واتفقت مصر على برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بعد ساعات من رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة سعيا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

تحركات الأسهم

سجل مؤشر "إي جي إكس 30" الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا بنسبة 5.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 31,300.54 نقطة.

وخلال أسبوع، ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 8 بالمئة، بينما ارتفع بنسبة 25.73 بالمئة منذ بداية العالم.

وسجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70" خلال تداولات اليوم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة إلى مستوى 7,223.93 نقطة.

كما صعد مؤشر "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.02 بالمئة إلى مستوى 10,281.1 نقطة.

وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عُقد، الأربعاء، عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في مصر بنسبة 6 بالمئة، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75 بالمئة.