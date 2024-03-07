وإضافة إلى تأثير الحرب في غزة على السياحة في مصر، أضرت الهجمات التي يشنها الحوثيون على سير الملاحة في البحر الأحمر وعلى رسوم العبور الخاصة بقناة السويس، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وقال عيسى إن 3.6 مليون سائح زاروا مصر في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023.

وأضاف في مقابلة على هامش معرض للسفر في برلين، أن هذا كان ثاني أعلى رقم مسجل للربع الأخير، لكنه كان أقل بنحو 600 ألف سائح مقارنة بالعدد القياسي الذي كان متوقعا وهو 4.2 مليون.

وأردف عيسى: "السياحة الثقافية هي على الأرجح المجال الذي شهدنا فيه التأثير الأكبر"، مشيرا إلى الأقصر وأسوان ومنطقة القاهرة الكبرى.

وقال إن أعداد السائحين ارتفعت منذئذ، مع توافد 2.12 مليون سائح في الشهرين الأولين من هذا العام بزيادة نحو ثمانية بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.