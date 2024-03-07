وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة مما يعزز من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2155.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2163.50 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان في طريقه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب خلال يوم واحد منذ نوفمبر 2021.

وقال باول أمس الأربعاء إن خفض أسعار الفائدة "سيكون مناسبا على الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام وأضاف "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وقال آرثر باريش، محلل البيانات السابق، لوكالة رويترز: "العامل الرئيسي وراء هذه الارتفاع الأخير في سعر الذهب هو استمرار انخفاض العوائد الحقيقية وتراجع توقعات التضخم، مما يدفع المستثمرين نحو شراء الذهب بدلا من (دخول) أسواق المال و(شراء) سندات الخزانة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 24.14 دولارا في حين ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 918.25 دولارا للأوقية.