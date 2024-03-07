وقال جهاز الأمن الفدرالي إن خلية للتنظيم المتطرف في كالوغا، جنوب غربي موسكو، كانت تخطط لإطلاق النار على مصلّين يهود في كنيس في العاصمة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جهاز الأمن قوله في بيان: "خلال اعتقالهم أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لضباط جهاز الأمن الفدرالي الروس ونتيجة لذلك تم تحييدهم بإطلاق النار في المقابل".

وأضاف البيان: "عثر على أسلحة نارية وذخائر إضافة إلى مكونات لتصنيع عبوات يدوية متفجرة وتم ضبطها".

ونشر موقع "زفيزدا" الإخباري القريب من الجيش الروسي وجهاز الأمن، مقطعا مصورا لجهاز الأمن الفدرالي يظهر على ما يبدو جثتين داخل منزل إلى جانب أسلحة وذخائر وأسلحة عثر عليها خلال تفتيش.

ولم يحدد جهاز الأمن عدد الأشخاص الذي قتلوا في العملية.

وقال إن المسلحين أعضاء في الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش"، من دون أن يحدد جنسياتهم.

وكثيرا ما تعلن موسكو عن إحباط هجمات تخطط لها مجموعات متشددة مفترضة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن جهاز الأمن الفدرالي قتل 6 أشخاص يشتبه أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، في إقليم إنغوشتيا الجنوبي ذي الغالبية المسلمة.