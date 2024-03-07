وكتب جبولاهان تايواو من بنك جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة".

وأضاف: "تحققت الآن المحفزات التي كنا ننتظرها مع قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بشكل كبير في الاجتماع الطارئ أمس وفي الوقت نفسه السماح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار".

ويتوقع البنك أيضا أن يقفز معدل التضخم في مصر أربعة بالمئة على أساس شهري في فبراير على أن يتباطأ في وقت لاحق من العام، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.