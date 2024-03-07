من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة أسامة الفريح في بيان صحفي إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 1.9 مليار دينار (حوالي 6.2 مليار دولار) فيما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 705 ملايين دينار (نحو 2.3 مليار دولار) ما انعكس على هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37 بالمئة.

وأضاف الفريح أن نمو المؤشرات المالية جاء مدفوعا بتحسن الأداء التشغيلي خصوصا عمليات الكويت والسعودية والعراق والسودان إذ سجلت شركة زين السعودية مؤشرات مالية هي الأعلى في تاريخها بينما جاء الأداء التشغيلي لعمليات العراق قويا عن هذه الفترة ورفعت عمليات السودان نتائجها المالية بشكل كبير رغم الصعوبات التي واجهتها الشركة بسبب الأوضاع الراهنة، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأوضح أن عمليات المجموعة حققت نموا فاق التوقعات على مستوى الربحية والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بينما جاءت الإيرادات مستقرة في نطاق التوقعات رغم ارتفاع نسب الفوائد وارتفاع تكلفة التمويل.

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت نموا قويا لعمليات المجموعة بفضل الاستمرار في التقدم الاستراتيجي لخطط أعمالها وتعزيز قدراتها في البنية التحتية والتزامها بتقديم أفضل تجربة اتصالات لقاعدة العملاء من الأفراد والشركات والكيانات الحكومية رغم الظروف الصعبة المتمثلة في عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.