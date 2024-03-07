تحركات الأسهم

بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات باستثناء الرعاية الصحية والتأمين.

وكان المؤشر الفرعي لشركات السيارات وقطع الغيار أكبر الخاسرين إذ انخفض 1.1 بالمئة متجها نحو أكبر تراجع له في سبعة أسابيع.

ويترقب الجميع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يبقي عليها دون تغيير عند مستويات مرتفعة قياسية.

وستعقد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤتمرا صحفيا الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش.

وقفز سهم "فيرجن موني" بنسبة 35.7 بالمئة مسجلا أفضل يوم له على الإطلاق بعدما وافقت جمعية البناء الوطنية على شراء البنك في صفقة محتملة بقيمة 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.69 مليار دولار).

بينما هوى سهم "هوجو بوس" بنسبة 17 بالمئة إلى قاع المؤشر القياسي إذ توقعت دار الأزياء الألمانية أرباحا تشغيلية لعام 2024 دون توقعات السوق.