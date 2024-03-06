وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة.. وخدمات جديدة.. وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية وترفع جودة الحياة في المدينة".

وأضاف: "سيبقى هدفنا مواكبة تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في خلق أفضل بيئة للحياة والإقامة والاستثمار في إمارة دبي".

يذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي تأسس في فبراير من عام 2003، ليتولى إدارة جميع الشؤون الحكومية التي يختص بها، تحت إشراف حاكم دبي، ولمساندته في أداء مهامه وممارسة سلطاته.

ويختص المجلس باعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها وإقرار خطة دبي الاستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.

أما مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي فقد تأسس في ديسمبر 2017، للقيام بدور فاعل في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي، وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة لإقرار السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإقرار والاعتماد.