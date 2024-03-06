وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 1.4 مليون برميل إلى 448.5 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.1 مليون.

وأضافت أيضا أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 701 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وجاء في بيانات الإدارة أن مدخلات الخام في المصفاة ارتفع 594 ألف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 3.4 بالمئة في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس.

وجاء في بياناتها أيضا أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفض 4.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 239.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.6 مليون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 4.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 117 مليونا، مقابل توقعات بانخفاض قدره 665 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 928 ألف برميل يوميا.