وقال رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي خلال مداخلة مع "سكاي نيوز عربية" إن البنوك المصرية قادرة على توفير الدولار للعملاء وبالتالي القضاء على السوق الموازية بشكل كامل.

وأوضح أن الكثير من البنوك أزالت الحدود المطبقة على البطاقات الائتمانية، وأن البنوك ستبدأ في استقبال تحويلات المصريين بالخارج، وستتمكن الشركات من توفير احتياجاتها الدولارية من البنوك بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار.

وأوضح رئيس اتحاد البنوك المصرية أن السيناريو الحالي سبق وأن حدث خلال عام 2016، وتمكنت البنوك المصرية آنذاك من القضاء بشكل تام على السوق غير الرسمية.

وتوقع الأتربي أن الجنيه المصري سيعاود الارتفاع أمام الدولار، بعد تراجعات تشهدها العملة المصرية حاليا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

في تعليق على قرار المركزي المصري، قال هشام عزب العرب، رئيس البنك التجاري الدولي المصري، على حسابة في منصة "إكس"، إن البنك سيقوم بإزالة حدود استخدام بطاقات الائتمان قريباً للاستخدام الدولي.

وكانت البنوك المصرية تفرض حدودا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان بالخارج.

ويأتي القرار بعد تحرير لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إذ تراجع الجنيه إلى أكثر من 50 مقابل الدولار.