وقال باول إن المركزي الأميركي يحتاج إلى المزيد من الثقة بشأن تراجع التضخم قبل البدء في خفض معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجه الفيدرالي لتخفيض الفائدة خلال العام الجاري، دون أن يذكر عن توقيت محدد.

تحركات الأسعار

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 135.96 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 38721.15 نقطة في ساعات التداول الأولى.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بما يصل إلى 29.38 نقطة، أو بنسبة 0.58 بالمئة، إلى 5108.03 نقطة.

وربح المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 152.41 نقطة أو بنسبة 0.96 بالمئة إلى 16092 نقطة.