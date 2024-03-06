وقال باول إن المركزي الأميركي يحتاج إلى المزيد من الثقة بشأن تراجع التضخم قبل البدء في خفض معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجه الفيدرالي لتخفيض الفائدة خلال العام الجاري، دون أن يكشف عن توقيت محدد.

ولكن أسواق المنطقة أنهت التداولات قبيل صدور تصريحات باول.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بخطوات الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وسهم مصرف الإنماء اثنين بالمئة.

كما ارتفع سهم عملاقة النفط السعودية أرامكو 0.2 بالمئة.

وانتعشت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بشكل طفيف بعد أربعة أيام من الانخفاضات، إذ أدت دلالات على نقص المعروض وسط تخفيضات الإنتاج من جانب منتجين رئيسيين إلى تجاوز المخاوف المتعلقة بالطلب في الصين والولايات المتحدة.

واتفق أعضاء تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، الأحد، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لتستمر في الربع الثاني، مما وفر دعما إضافيا للسوق.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.1 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة تيكوم 2.6 بالمئة.

أما المؤشر في قطر فقد انخفض 0.8 بالمئة مع انزلاق سهم مسيعيد للبتروكيماويات 5.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر ثلاثة بالمئة متخليا عن مستوى قياسي.