وقال سوق أبوظبي العالمي في بيان إن الأصول تحت الإدارة ارتفعت 35 بالمئة مع تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أنشطة في المركز المالي، وذلك بوصول إجمالي مديري الأصول العاملين في السوق إلى 102 يديرون 141 صندوقا حتى نهاية العام الماضي.

وفي ظل وسط الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية، زادت جاذبية الإمارات بين الشركات والأفراد الأثرياء في السنوات الأخيرة بدعم الانتعاش الاقتصادي السريع بعد جائحة كوفيد-19 والموقف السياسي المحايد والسهولة النسبية لممارسة الأنشطة.

وسرعان أبوظبي ما أصبحت مركزا لصناديق تحوط وشركات مملوكة لعائلات وشركات رأس مال مخاطر ومتعاملين في العملات المشفرة.

وعمدت إلى تسريع الاستثمارات لتطوير قطاعات غير نفطية مثل الخدمات المالية في إطار استراتيجية التحول الاقتصادي

ويعمل سوق أبوظبي العالمي على توسيع نطاقه الجغرافي عشرة أضعاف بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي "نتطلَّع إلى المزيد من النجاحات، فيما نمضي قدماً في عام 2024".

وأشار سوق أبوظبي العالمي إلى استعداد أكثر من 125 شركة للتسجيل فيه.