ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة أن "الموازنة العامة للبلاد سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 1.4 مليار ريال قطري وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".

وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023 بلغ 55.6 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار) بانخفاض بلغ 10 بالمئة مقارنة بالربع السابق منها 51 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار) إيرادات نفطية و4.6 مليارات ريال (نحو مليار دولار) إيرادات غير نفطية.

وأضافت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار) ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وقالت وزارة المالية القطرية، إنه بمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) للربع الأول وهو الأكبر تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار) ثم الربع الثاني بـ 10 مليارات ريال (نحو 2.7 مليار دولار).