وبحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات كما في السادس من مارس 2024، فقد بلغت صافي ثروة مؤسس أمازون 197 مليار دولار حيث زادت ثروته بنحو 20 مليار دولار منذ بداية 2024، ثم يليه رجل الأعمال الفرنسي رئيس LVMH برنارد أرنو بصافي ثروة بلغت 195 مليار دولار إذ ارتفعت ثروته بنحو 16 مليار دولار منذ بداية 2024.

وحل في المرتبة الثالثة إيلون ماسك بـ 192 مليار دولار إذ خسر نحو 37 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بعد أن تراجعت أسهم شركته للسيارات الكهربائية تسلا بنسبة 7 بالمئة خلال العام الماضي.

وفي المركز الرابع مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا (فيسبوك سابقا) بصافي ثروة 176 مليار دولار، حيث قفزت ثروته بنحو 48 مليار دولار منذ بداية 2024، وبيل غيتس (المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت) بثروة بلغت 149 مليار دولار بعد زيادة ثروته بنحو 7.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وكان المليارديرات الثلاثة (بيزوس وماسك وبرنار أرنو) يتنافسون مع بعضهم البعض على المركز الأول منذ أشهر ويتم تبادل لقب أغنى شخص في العالم كل بضعة أشهر اعتمادا على أداء الأسواق وفق المؤشر.