وقالت توتال إنرجيز، دون الكشف عن قيمة الصفقة، إنها ستحصل بعد إتمام الصفقة على 33 بالمئة في حقوق تشغيل المنطقة، بينما ستحصل قطر للطاقة المملوكة للدولة على 24 بالمئة.

وسيمتلك الحصة المتبقية حائزو رخصة الاستكشاف والتنقيب الحاليين وهم مؤسسة نفط إفريقيا وشركة ريكوكيور وشركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز.

ترتبط توتال إنرجيز وقطر للطاقة باتفاقيات منذ فترة طويلة للشراكة في التنقيب والإنتاج بناميبيا وجيانا وكينيا.

وتقع منطقة الاستكشاف الجديدة في الجانب الجنوب إفريقي من حوض أورانج، إلى الجنوب مباشرة من مناطق الاستكشاف الكبيرة التي تعمل فيها شركات جالب وشل وحوض فينوس الذي تعمل فيه توتال إنرجيز في ناميبيا المجاورة.