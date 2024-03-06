وأعلنت شركة الاتحاد للطيران، الأربعاء، تحقيق أرباح صافية في 2022 و2023.

وشركة طيران الاتحاد مملوكة لصندوق الثروة التابع لحكومة أبوظبي، شركة "ADQ".

وذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن "ADQ"، التي استحوذت على الاتحاد للطيران في أكتوبر 2022 وعينت نيفيس رئيسا تنفيذيا، تدرس طرحا عاما أوليا لشركة الطيران في وقت قريب، قد يكون خلال العام الجاري.

وقال نيفيس في مقابلة لرويترز: "نعمل بجد كبير حتى نكون مستعدين عندما يحين الوقت المناسب لطرح عام أولي".

وكان المسؤول التنفيذي المخضرم في قطاع الطيران، يدير شركة الطيران البرازيلية "Azul" عند تنفيذ طرح عام أولي لها في 2017.

وقال نيفيس إنه ليس سرا أن "ADQ" تستهدف إدراج بعض شركاتها، لكن أي قرار بشأن طرح عام أولي سيكون قرار ADQ، وليس قرار الاتحاد للطيران.

وقال نيفيس إنه في مؤشر على التغيير، ستنشر الاتحاد تقريرا سنويا للعام 2023 بحلول منتصف أبريل، وسيتضمن للمرة الأولى تفاصيل عن الدعم الحكومي المرتبط بالجائحة.

وأعلنت الاتحاد، التي تبنت قبل عام خطة نمو مدتها سبع سنوات، عن صافي ربح في 2023 بلغ 525 مليون درهم (نحو 143 مليون دولار)، وصافي ربح في 2022 أعلنته من قبل بلغ 92 مليون درهم.

وقال نيفيس إن الاتحاد تعمل على زيادة الكفاءة لتحقيق الأرباح، وهو ما يشمل إلغاء مسارات غير مربحة وإعادة طائرات موقوف تحليقها إلى الخدمة.

وارتفعت أعداد الركاب 40 بالمئة على أساس سنوي في 2023 إلى 14 مليونا، وتهدف "خطة 2030" التي تتبناها الاتحاد للطيران إلى رفع عدد الركاب لثلاثة أمثاله ومضاعفة حجم أسطولها بحلول 2030.

وأضاف نيفيس أن الاتحاد تركز في المقابل على ربط جنوب شرق آسيا والخليج وشبه القارة الهندية بأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة من خلال رحلات متكررة، بدلا من الرحلات الطويلة للغاية.

وقال: "لم نعد مهووسين بأن نفعل فقط ما يفعله المنافسون وتقليدهم".

وتشغل الاتحاد للطيران 80 طائرة ركاب من بوينج وإيرباص وخمس طائرات شحن.