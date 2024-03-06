وتأتي الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لمدة 3 سنوات، بسعر سنوي 30 بالمئة؜ للسنة الأولى، و25 بالمئة؜ للسنة الثانية، و20 بالمئة؜ للسنة الثالثة.

وسيصرف العائد بشكل سنوي.

وقرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة ذات السنوات الثلاث بدورية صرف العائد شهريا، لتصبح بسعر سنوي 26 بالمئة؜ للسنة الأولى و22 بالمئة للسنة الثانية و18 بالمئة للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.

وجاء ذلك بعد قرار للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب.

كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

كما تحركت أسعار الجنيه المصري، في تحرير رسمي للعملة، ليتجاوز 50 جنيها للدولار، وفق أسعار الصرف لدى بنك مصر بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش.

وقرر المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك "وفقا لآليات السوق".