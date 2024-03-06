تحركات الأسهم

استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 0.5 بالمئة مدعوما بأسعار الذهب التي بلغت ذروة قياسية في الجلسة السابقة مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام.

وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير في منطقة اليورو، المقرر صدورها الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وشهادة باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، والتي قد تعطي دلائل على مسار خفض معدلات الفائدة.

وفي تحديثات الشركات، تجاوزت سيمرايز تقديرات الأرباح الأساسية في عام 2023 حين نفذت شركة تصنيع النكهات والعطور الألمانية برنامجا لإدارة التكلفة مما أدى إلى رفع سهمها خمسة بالمئة.

وقادت أسهم قطاع الكيماويات مكاسب القطاعات بارتفاعها 0.8 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة "دي.إتش.إل" أربعة بالمئة بعدما توقعت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة أن أرباحها التشغيلية لعام 2024 ستتجاوز أرقام ما قبل جائحة فيروس كورونا، لكن التوقعات لم ترق إلى مستوى ما توافقت عليه آراء المتعاملين في السوق في ظل ضعف التجارة العالمية.