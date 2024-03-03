وذكرت الشركة أن هذه الزيادة في الإيرادات ترجع إلى "النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة "تمام للتمويل"، بالإضافة إلى مبيعات الجملة".

ونتيجة لهذه الإيرادات الكبيرة، قفز صافي ربح الشركة خلال العام الماضي إلى حوالي 1.3 مليار يال، مقابل 550 مليون ريال في العام السابق، بزيادة سنوية قدرها 131 بالمئة.

وأشارت الشركة إلى مكاسبها من صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج البالغ عددها 8069 برج، خلال العام الماضي، بلغت 1.21 مليار ريال (شاملاً 121 مليون ريال صافي ربح بيع حصة "زين السعودية" في شركة GLIC).

وقالت زين السعودية، إنها أوفت بجميع ديونها والتزاماتها المالية لعام 2023، البالغة ملياري ريال سعودي، مشيرة أيضا إلى أن إجمالي الاستثمار الرأسمالي للشركة في العام الماضي بلغ 951 مليون ريال لتجسين جودة الخدمات.