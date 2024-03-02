وانخفضت الواردات التركية من روسيا 36.65 بالمئة الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثرت على التجارة بين أنقرة وموسكو مما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات سواء لواردات النفط أو للصادرات التركية.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن العجز التجاري في تركيا تقلص 42.3 بالمئة على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير.

وأضاف بولات أن الصادرات ارتفعت 13.6 بالمئة إلى 21.09 مليار دولار في فبراير بينما انخفضت الواردات 8.5 بالمئة إلى 28.09 مليار دولار.