وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6 بالمئة إلى 21.86 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت الواردات 8.5 بالمئة إلى 28.87 مليار دولار.

وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي، أظهرت الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 بالمئة أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5 بالمئة إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير.

وأظهرت البيانات أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.