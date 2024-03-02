وبعد جفاف لسنوات، زدات معدلات هطول الأمطار في الأشهر الماضية. لكن مسؤولين حكوميين قالوا هذا الأسبوع إن السدود التونسية وصلت إلى 35 بالمئة فقط من سعة تخزينها.

وفرضت تونس منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة. وبدأت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قطع المياه ليلا منذ الصيف الماضي.

ولن يتغير سعر المياه بالنسبة لصغار المستهلكين.

بينما سيدفع المستهلكون الكبار رسوما أكثر. ويواجه من يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا زيادة بنحو 12 بالمئة إلى 1.040 دينار تونسي (0.333 دولار) للمتر المكعب. أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب سيدفعون زيادة 13.7 بالمئة إلى 1.490 دينار للمتر المكعب.

وأعلى زيادة هي لمن يتجاوز استهلاكهم 150 مترا مكعبا وللمنشآت السياحية حيث ارتفع سعر المتر المكعب 16 بالمئة إلى 2.310 دينار.

وأنشأت تونس محطات لتحلية المياه في محاولة لتعويض نقص السدود في البلاد وتأثير تغير المناخ.